Samanyolu Haber /Gündem / Kanada sınırlarını tüm dünyaya açtı /08 Eylül 2021 10:55

Kanada sınırlarını tüm dünyaya açtı

Kanada, Kovid-19 salgını sebebiyle 21 Mart 2020'de kapattığı sınır kapılarını bugünden itibaren yeniden açtı. 17 ay önce zorunlu olmayan geçişler için getirilen sınır kısıtlamaların, Kanada Federal Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Kovid-19 aşılarından herhangi birinden iki dozu yaptırmış olanlar için kaldırıldığı duyuruldu.

SHABER3.COM

Açıklamada, son aylarda ülkeye gelen yolcu sayısının arttığı belirtilerek, 9-26 Ağustos tarihleri arasında Kanada’ya giriş yapan 58 bin 878 kişiye uygulanan sınır testinde sadece 112 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.

Son göstergelerin Kanada'da tam aşılanmış daha fazla sayıda yolcu girişine izin verilebileceği anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, ülkeye giriş yapacak uluslararası yolcuların yeni kurallara özenle uymaları istendi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı'nın, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson ve AstraZeneca tarafından yapılan aşıları onayladığı hatırlatılan açıklamada, bu aşılardan iki doz aşılanan kişilerin ülkeye girişte 3 günlük otel ve 14 günlük de ev karantinası uygulamalarından muaf olacakları bildirildi.

Kanada, ülkeye gelecek yolcuların, aşılarını Kanada'ya girmeden en az 14 gün önce yaptırmış olmalarını şart koşuyor.
Tam aşılı yolcuların da uçuşlarından en az 72 saat önce alınmış negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmeleri gerekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanada sınırlarını tüm dünyaya açtı Sonraki Haber >>

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:45:13