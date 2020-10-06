Kanada Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu

Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Kanada teknolojisinin kullandığı iddialarını araştırmak için Türkiye'ye bu alanda yapılan ihracat için lisanların askıya alınmasını istedim" ifadelerini kullandı.







Açıklamanın devamında, “Kanada, Dağlık Karabağ'da devam eden ve sivil kayıplara yol açan çatışmadan endişe duymaya devam ediyor" dendi.





Geçtiğimiz günlerde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Türkiye'ye verdikleri askeri teçhizatın Dağlık Karabağ'a sevk edildiğine dair iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.





Ottawa yönetimi mayıs ayında Kanadalı L3Harris Wescam şirketine, görüntüleme ve hedefleme sistemlerini bir Türk drone üreticisine ihraç etme izni verdi.





Bakü yönetiminin Dağlık Karabağ'da kullandığı aynı materyaller suçlamaların merkezinde.





Azerbaycan'ın Türk Baykar şirketi tarafından yapılan insansız hava araçlarını kullandığı iddia ediliyor.





Kanadalı silah kontrol grubu Project Ploughshares, Azeri hava kuvvetleri tarafından yayınlanan hava harekatlarının videosunda kullanılan dronların, Kanada merkezli L3Harris Technologies LHX.N birimi olan L3Harris Wescam tarafından yapılan görüntüleme ve hedefleme sistemleriyle donatıldığını gösterdiğini söyledi.





Ankara: Kanada’dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi





Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğuna ilişkin açıklamaya, "Kanada’nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve Birleşmiş Milletler uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz." ifadeleriyle tepki gösterdi.





Ayrıca açıklamada, "Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır. Kanada’dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir." denildi.





Açıklamada, 'Kanada'nın özellikle Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığı dönemden bu yana, müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde, Türkiye'ye yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkardığını ve işbirliğinden uzak bir tutum sergilediği' dile getirildi.





Barış Pınarı Harekatı'nda silah satışı durdu





Kanada, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Suriye'nin kuzeyinde 'Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından Ankara'ya silah satışını askıya aldı.





Ancak Kanada, Türkiye'ye askeri malzeme ihracatına mayıs ayında yeniden başlamıştı.





Kanada'dan Türkiye yapılan silah ihracatının 2018'de 87 milyon Kanada dolarına çıktığı belirtiliyor