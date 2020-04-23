Samanyolu Haber /Gündem / Kanada, Türkiye'ye silah satışı yasağını uzattı /23 Nisan 2020 15:10

Kanada, Türkiye'ye silah satışı yasağını uzattı

Kanada hükümeti, Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu süresiz uzattı

SHABER3.COM

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" nedeniyle 2019'un Ekim ayında silah satışını askıya alan Justin Trudeau'nun başbakanlığındaki Kanada hükümeti, ambargonun süresiz uzatıldığını duyurdu.

Sputnik'teki habere göre, Küresel İşler Bakanlığı'nın silah kontrolü bölümünün direktör yardımcısı Charles-Marie Matte'nin gönderdiği elektronik postada Türkiye'ye silah satışı için onay vermenin ikinci bir emre kadar askıda olduğu bildirildi. 

Elektronik postada Kanada'nın uluslararası "müttefiklik taahhütleri kapsamına giren istisnai şartlarda" hükümetin izin çıkarmayı değerlendirebileceği belirtildi.

Matte, "bunun bir örneğini NATO füze savunma sistemi için bileşen ihracının oluşturabileceğini" kaydetti. 
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