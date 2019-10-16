Kanada, Türkiye'ye silah satışını askıya aldı









Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye askeri teçhizatlar için yeni ihracat lisansı verilmeyeceği kaydedildi.





Yapılan açıklamada, "Kanada, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri saldırıyı kesin olarak kınadı" ifadeleri kullanıldı.





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Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Bu tek taraflı eylem, halihazırda kırılgan bir bölgenin istikrarını baltalıyor, insani durumun kötüleşmesine ve Türkiye'nin de üyesi olduğu IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon tarafından kaydedilen ilerlemenin boşa çıkmasına neden oluyor" denildi.





Bakanlığa göre, 2018 yılında Türkiye yapılan silah ihracatı yaklaşık 87 milyon Kanada dolarına ulaşmıştı.