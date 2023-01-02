Samanyolu Haber /Gündem / Kanada yabancılara konut satışını yasakladı /02 Ocak 2023 17:32

Kanada yabancılara konut satışını yasakladı

Kanada hükümeti, emlak fiyatlarını artıracağı gerekçesiyle yabancılara konut satışlarını yasakladı. Süresiz oturma izinleri olanlar ve mülteciler ise bundan muaf tutuldu.

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Kanada'da, yabancıların gayrimenkul satın almasını büyük ölçüde kısıtlayan yasal düzenleme pazar günü yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında yabancıların Kanada'da 2025 yılına kadar daire ve ev satın almaları yasaklandı. Mülteciler ve daimi ikamet hakkına sahip yabancı uyruklular ise istisna kapsamında yer alıyor. Ayrıca, turizm amaçlı kullanılan mülkler de yasak kapsamı dışında tutuluyor.

Kanada hükümeti, yabancılara konut satışlarını emlak sektöründe yaşanan darboğazın aşılması için yasakladı. İlgili yasa ilkbaharda kabul edilmişti.

Böylece Kanada Başbakanı Justin Trudeau seçim kampanyasında verdiği bir sözü yerine getirmiş oldu.

Trudeau başkanlığındaki Liberal Parti hükümeti yabancı yatırımcıların fiyatları artırdığı ve Kanadalıların ev sahibi olmalarını zorlaştırdığını savunuyor.

Ancak yeni yasaya yönelik eleştiriler de var. Ulusal İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yabancıların Kanada'daki mülk sahiplerinin yüzde beşinden daha azını oluşturduğuna dikkat çekenler, söz konusu önlemin etkisinin olmayacağını savunuyor.

Yasayı eleştirenler yabancılara satış yasağı getirilmesinin yerine yeni konut inşaatlarına ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiriyorlar.
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