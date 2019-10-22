Kanada yeni başbakanını seçiyor

Kanada’da yapılan genel seçimlerde halk yeni başbakanını seçmek için sandık başına gidiyor. Uzmanlara göre son 2015 seçimlerini açık arayla kazanan Justin Trudeau’nun bu sefer kolay galibiyet alması zor görünüyor.





Federal Parlamentonun 338 üyesi belirleyecek seçimin Trudeau önderliğindeki Liberal Parti ve Andrew Scheer’in Muhafazakar Partisi arasında geçmesi bekleniyor.





Toplam 27,4 milyon kişinin sandık başına gitmesi beklenen seçimlerin ilk sonuçları pazartesi geç saatlerde açıklanacak.





Trudeau SNC-Lavalin skandalı nedeniyle güvenirliğini kaybetti





Justine Trudeau’nun partisi geçtiğimiz aylarda ülke gündemini meşgul eden yolsuzluk skandalı nedeniyle oy kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.





SNC-Lavalin skandalı nedeniyle sıkıntılı bir kampanya dönemi geçiren Trudeau, Federal etik kurallarını çiğnediğini itiraf etmişti. Trudeau, bunu binlerce insanın işini kaybetmesini önlemek için yaptığını açıklamış, ancak kamuoyunu yeterince tatmin edememişti.





Anketlere göre iki partinin oyu çok yakın







Kanada’daki kamuoyu yoklamalarında Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakar Parti ile iktidardaki Liberal Parti’nin arasında az bir fark bulunuyor.





Yapılan son anket sonuçlarına göre Trudeau'nun partisinin yüzde 31 ila 34 oy alması beklenirken, Muhafazakar Parti’in yüzde 32 ila 33'e oy alması bekleniyor. Bu tabloya göre hiç bir parti 170 sandalyeyi garantileyen mutlak çoğunluğu elde edemiyor.





Hükümet kurmak için diğer partilerin desteği aranacak





Ülkede bir siyasi partinin tek başına hükümeti kurabilmesi için 338 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde, en az 170 sandalyeye sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla Trudeau ve Scheer başbakan olmak için diğer partilerin desteğini arayacak.





Bunların başında yaklaşık yüzde 20 halk desteği gören Yeni Demokratik Parti bulunuyor. Bu partinin başına 2017’de Kanada siyasetindeki yeni bir yüz olan Sih dininden olan Jagmeet Singh geldi.





Yeşiller Partisi ise küçük bir farkla dördüncü parti olarak Yeni Demokratik Parti takip ediyor.





Öte yadan Quebec eyaletinin bağımsızlığını savunan Quebec Bloku'nun başındaki Yves-Francois Blanchet'in bu bölgede ciddi oy potansiyeline sahip olduğu biliniyor. Quebec Bloku, seçimlerde sadece Quebec eyaletinden aday çıkaracak.





2015 yılında yapılan federal genel seçimlerde, Liberal Parti Lideri Justin Trudeau 184 milletvekili ile tek başına iktidarı yakalamıştı. Kanada'da 2015 yılı seçimlerinde 25 milyon 939 bin 742 seçmenin yüzde 68,3’ü sandık başına giderken, bu yılki seçimlere katılımın daha yüksek olması bekleniyor. Ülke tarihinde en yüksek katılım, yüzde 79,4 ile 1958 yılında yapılan seçimlerde gerçekleşmişti.