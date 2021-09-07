Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da 21 Mart 2020'den bu yana bir ilk... /07 Eylül 2021 21:35

Kanada'da 21 Mart 2020'den bu yana bir ilk...

Koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart 2020 tarihinde sınır kapılarını kapatan Kanada'da zorunlu olmayan geçişler için getirilen sınır kısıtlamalarının Covid-19 aşılarından herhangi birinden iki dozu yaptırmış olanlar için kaldırıldığı duyuruldu.

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Kanada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 21 Mart 2020'de kapattığı sınır kapılarını bugünden itibaren yeniden açtı.

Kanada'nın resmi duyurularının yapıldığı internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 ay önce zorunlu olmayan geçişler için getirilen sınır kısıtlamalarının, Kanada Federal Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Covid-19 aşılarından herhangi birinden iki dozu yaptırmış olanlar için kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, son aylarda ülkeye gelen yolcu sayısının arttığı belirtilerek, 9-26 Ağustos tarihleri arasında Kanada'ya giriş yapan 58 bin 878 kişiye uygulanan sınır testinde sadece 112 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.

Son göstergelerin Kanada'da tam aşılanmış daha fazla sayıda yolcu girişine izin verilebileceği anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, ülkeye giriş yapacak uluslararası yolcuların yeni kurallara özenle uymaları istendi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson ve AstraZeneca tarafından yapılan aşıları onayladığı hatırlatılan açıklamada, bu aşılardan iki doz aşılanan kişilerin ülkeye girişte 3 günlük otel ve 14 günlük de ev karantinası uygulamalarından muaf olacakları bildirildi.

Kanada, ülkeye gelecek yolcuların, aşılarını Kanada'ya girmeden en az 14 gün önce yaptırmış olmalarını şart koşuyor.

Tam aşılı yolcuların da uçuşlarından en az 72 saat önce alınmış negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmeleri gerekiyor.

Kanada'nın yeni kuralları arasında, tüm bu belgelerin ve diğer bilgilerin ArriveCan isimli resmi internet sitesine yüklenmesi de bulunuyor.
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