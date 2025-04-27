Kanada'da araç festival alanına daldı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Kanada'nın Vancouver şehrinde feci bir olay meydana geldi. Batı Kanada kentindeki bir sokak festivalinde bir araç kalabalığın arasına daldı.





ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre korku dolu anlar sonrasında Vancouver polisi yaptığı açıklamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını açıkladı.





SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Öte yandan feci olaya ilişkin kalabalığın arasına dalan aracın sürücünün de gözaltına alındığı belirtildi. Vancouver Polis Departmanı, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir rakam belirtmezken, sosyal medyadaki görüntülerde yerde en az 7 yaralının olduğu görüldü.