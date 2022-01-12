Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da aşı olmayı reddedenler için sağlık vergisi getiriliyor /12 Ocak 2022 12:55

Kanada'da aşı olmayı reddedenler için sağlık vergisi getiriliyor

Kanada'da koronavirüs aşısı olmayı reddedenler için yeni bir sağlık vergisi getirileceği açıklandı

SHABER3.COM

Kanada'nın Quebec eyaletinde, koronavirüs aşısı olmayı reddeden kişilerin içki mağazalarına veya esrar dükkanlarına girmesinin yasaklanmasının ardından, ek yaptırım olarak bu sefer 'sağlık vergisi' getiriliyor.

Quebec Eyaleti Başbakanı François Legault, ilgili cezayı yürürlüğe koyma sözü verdi ve aşı olmayı reddedenlerin 'bedelini ödemeye başlamak zorunda kalacaklarını' söyledi.
Legault, gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda, bazı fedakarlıklar yapan nüfusun yüzde 90'ı için bir adalet sorunu da var. Bence onlara bu tür bir önlem borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Legault ayrıca şunları söyledi:
"Diğer ülke veya diğer devletlerde neler olduğuna bakacak olursak, herkes bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bu bir eşitlik meselesi çünkü şu anda bu insanlar sağlık bakım ağımıza çok önemli bir yük bindiriyorlar ve bence nüfusun çoğunluğunun bunun bir sonucu olmasını istemesi normal."
Quebec'te daha önce de aşı olmayı reddedenlerin içki mağazalarına veya esrar dükkanlarına girmesi yasaklanmıştı.
Aşılanmamış kişilerin halka açık yerlerden uzaklaştıran eylemler konusunda 'daha ileri gidilmesi gerektiğini' savunan Legault, planlanan vergi miktarını ise henüz söylemedi.
Quebec'te geçtiğimiz gün koronavirüs tedavisi için kayıt yaptıran 433 yeni hastadan 117'sinin aşısız olduğu, 290'ına ise çift doz aşı yapıldığı açıklandı. Yoğun bakıma yeni alınan hastaların ise 12'si aşısız, 17'si çift doz aşılıydı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanada'da aşı olmayı reddedenler için sağlık vergisi... Sonraki Haber >>

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Dolar çıkıyor zam, iniyor yine zam

Dolar çıkıyor zam, iniyor yine zam

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..

Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..

Esenyurt'ta Suriyeliler ve Türkler arasından büyük kavga

Esenyurt'ta Suriyeliler ve Türkler arasından büyük kavga

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:29:10