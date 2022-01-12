Kanada'da aşı olmayı reddedenler için sağlık vergisi getiriliyor

Kanada'nın Quebec eyaletinde, koronavirüs aşısı olmayı reddeden kişilerin içki mağazalarına veya esrar dükkanlarına girmesinin yasaklanmasının ardından, ek yaptırım olarak bu sefer 'sağlık vergisi' getiriliyor.



Quebec Eyaleti Başbakanı François Legault, ilgili cezayı yürürlüğe koyma sözü verdi ve aşı olmayı reddedenlerin 'bedelini ödemeye başlamak zorunda kalacaklarını' söyledi.

Legault, gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda, bazı fedakarlıklar yapan nüfusun yüzde 90'ı için bir adalet sorunu da var. Bence onlara bu tür bir önlem borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Legault ayrıca şunları söyledi:



"Diğer ülke veya diğer devletlerde neler olduğuna bakacak olursak, herkes bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bu bir eşitlik meselesi çünkü şu anda bu insanlar sağlık bakım ağımıza çok önemli bir yük bindiriyorlar ve bence nüfusun çoğunluğunun bunun bir sonucu olmasını istemesi normal."

Quebec'te daha önce de aşı olmayı reddedenlerin içki mağazalarına veya esrar dükkanlarına girmesi yasaklanmıştı.

Aşılanmamış kişilerin halka açık yerlerden uzaklaştıran eylemler konusunda 'daha ileri gidilmesi gerektiğini' savunan Legault, planlanan vergi miktarını ise henüz söylemedi.

Quebec'te geçtiğimiz gün koronavirüs tedavisi için kayıt yaptıran 433 yeni hastadan 117'sinin aşısız olduğu, 290'ına ise çift doz aşı yapıldığı açıklandı. Yoğun bakıma yeni alınan hastaların ise 12'si aşısız, 17'si çift doz aşılıydı.