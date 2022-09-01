Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da bir ilk yaşandı: Vergi konuldu /01 Eylül 2022 22:48

Kanada'da bir ilk yaşandı: Vergi konuldu

Kanada'nın Newfoundland-Labrador eyaletinde enerji içecekleri, buzlu çaylar ve teneke kutularda satılanlar da dahil şekerli içeceklerin tamamına litre başına ilave 20 sent (2,8 TL) satış vergisi eklendiği belirtildi.

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Uzmanlar sıklıka tuz ve şeker konusundaki aşırı tüketime dikkat çekerken bu konuda somut bir adımın Kanada'nın bir eyaletinde atıldığı belirtildi.

Buna göre Newfoundland-Labrador eyaletinde enerji içecekleri, buzlu çaylar ve teneke kutularda satılanlar da dahil şekerli içeceklerin tamamına litre başına ilave 20 sent (2,8 TL) satış vergisi eklendiği belirtildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Kanada’nın Newfoundland-Labrador eyaletinde başlatılan bir uygulamayla ülkede ilk kez şekerli içeceklere ‘şeker vergisi’ konuldu.

Eyalet hükümetinin ‘İçeceğinizi Bir Daha Düşünün’ sloganıyla başlattığı uygulamayla enerji içecekleri, buzlu çaylar ve teneke kutularda satılanlar da dahil şekerli içeceklerin tamamına litre başına ilave 20 sent (2,8 TL) satış vergisi eklendi. Uygulama bugünden itibaren geçerli.

Newfoundland-Labrador Eyaleti Maliye Bakanı Siobhan Coady, amaçlarının insanları daha sağlıklı içecek seçimleri yapmaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

Şekerle tatlandırılmış içeceklerin aşırı tüketiminin Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskinin artmasına ve diş sağlığının bozulmasına yol açabileceğine dikkat çeken Coady, uygulamanın Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyeleri, Kanada Sağlıklı Beslenme Stratejisi ve Kanada Gıda Rehberi’yle uyumlu olduğunu belirtti.

Çikolatalı süt ve katkısız meyve suları, şekerle tatlandırılmış içecek vergisinden muaf tutulurken, bu kararın okullardaki beslenme programları nedeniyle alındığı bildirildi.
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