Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da felaket alarmı: OHAL yetmedi 'acil durum' ilan edildi /29 Mayıs 2025 12:17

Kanada'da felaket alarmı: OHAL yetmedi 'acil durum' ilan edildi

Kanada'nın Manitoba eyaletindeki orman yangınları sonrasında hükümet harekete geçti. Manitoba Eyalet Başbakanı Wab Kinew, eyalet çapında acil durum ilan edildiğini duyurdu. 17 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildi.

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Kanada'nın Manitoba eyaletinde 16 Mayıs’ta başlayan 2 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınları sonrasında olağanüstü hal ilan eden hükümet alarma geçti.

Manitoba Eyalet Başbakanı Wab Kinew, eyalet çapında acil durum ilan edildiğini duyurarak, 17 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Kanada Başbakanı Mark Carney'den yangınlarla mücadele konusunda askeri destek istediğini aktaran Kinew, ‘Manitoba hükümeti, orman yangınları nedeniyle eyalet çapında acil durum ilan etti’ dedi.

BÜYÜK KISMI YERLİ HALK
Eyaletteki yerli halkını temsil eden "Manitoba Keewatinowi Okimakanak" adlı kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, tahliye edilen kişilerin büyük kısmının yerli halktan oluştuğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?
Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Whiteshell Eyalet Parkı'Nda orman yangını çıkmış, iki kişi hayatını kaybetmişti. Yangının devam etmesi sonrasında bölgeden tahliyelerin başlaması için olağanüstü hal kararı ilan edilmişti.

Eyalet Başbakanı Kinew, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) koruma altındaki alanlar kategorisinde bulunan Whiteshell Eyalet Parkı'nda acil durum ilan etmişti.
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