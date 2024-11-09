Kanada'da film gibi olay: Kripto para CEO'su fidye için kaçırıldı

Kanada’nın en büyük şehirlerinden Toronto’da WonderFi CEO’su Dean Skurka, fidye için kaçırıldı. 1 milyon dolar ödenerek serbest bırakılan CEO, daha sonra şehir merkezinde güvenli bir şekilde bulundu.



Toronto Polis Teşkilatı sözcüsü, saat 18.00 civarında University Avenue ve Richmond Street W. bölgesinde meydana gelen bir kaçırılma olayıyla ilgili olarak polise haber verildiğini söyledi. Zanlılar, Skurka’yı zorla bir araca bindirip elektronik ortamda 1 milyon dolarlık fidye talep etti. Yetkililer, daha sonra Dean Skurka’nın Etobicoke’daki Centennial Park’ta zarar görmeden bulunduğunu belirtti.



CBC Toronto’nun elde ettiği bilgilere göre, kaçırılan kişinin Toronto merkezli finans firması WonderFi’nin Başkanı ve CEO’su Dean Skurka olduğu açıklandı. Skurka, elektronik ortamda ödenen fidyenin ardından serbest bırakıldı. Skurka, CBC’ye gönderdiği e-postada “Güvendeyim ve tüm WonderFi çalışanlarının güvenliği bizim için bir öncelik” ifadelerini kullanarak müşteri verileri ve fonlarının bu olaydan etkilenmediğini belirtti.



OLAYLAR GÜNDEN GÜNE ARTIYOR



Kripto para kullanıcılarını korumaya odaklanan bir güvenlik firması olan Casa’nın kurucu ortağı ve baş güvenlik sorumlusu Jameson Lopp, yaklaşık on yıldır kripto para çalmak için tasarlanan fiziksel hırsızlıkların arttığını söyledi. Skurka’nın kaçırılmasının, şüphelilerin Bitcoin çalmak için fiziksel şiddet kullandığı 171. vaka oldu.



Lopp, bu tür olayların yaşanma oranının Bitcoin’in döviz kuru ile paralellik gösterdiğini söyledi.

