Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da günlük 20 bin vaka görülebilir /20 Kasım 2020 23:23

Kanada'da günlük 20 bin vaka görülebilir

Dünya ile birlikte Kanada'da da artıl gösteren koronavirüs vakalarının önlem alınmadığı takdirde günlük 20 binlere kadar çıkabileceği ifade edildi.

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Kanada’da yapılan araştırmaya göre, insanların Koronavirüs önlemleri almadıkları takdirde Aralık ayına kadar günlük ortalama 4 bin 800 olan vaka sayısının 20 binlere ulaşabileceği belirtildi.

Kanada’nın Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Theresa Tam yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgınında ikinci dalganın ilk dalgadan da kötü olduğunu aktararak, "Şu anda her gün ortalama 4 bin 800 vaka rapor ediliyor. Dahası, salgın büyümeye devam ediyor ve bir hafta öncekine kıyasla yaklaşık yüzde 15 oranında daha fazla günlük vaka bildirildi. Ülke genelinde vaka sayılarının hızla düşürülmesi gerekiyor” dedi.

Başbakan Justin Trudeau konuyla ilgili evinin önünden yaptığı açıklamada, hastane kapasitesinin ve sağlık çalışanlarının iş yükünün giderek artmaya devam ettiğini belirterek, bu yükselişi durdurmak için ”Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız ” ifadelerini kullandı.

Kanada’da Koronavirüs’ün seyriyle ilgili yapılan araştırmaya göre, insanlar Noel için bir araya gelir ve kalabalıklar oluştururlarsa ülkede Aralık ayında 60 binden fazla günlük vaka kaydedebileceği belirtildi. Araştırmada, Kanada’nın 30 Kasım’a kadar toplam 366 bin 500 ile 378 bin 600 vakaya ve 11 bin 870 ile 12 bin 120 can kaybına ulaşılacağı ifade edilirken, mevcut temas oranlarının devam etmesi ile Aralık ayına kadar ülkede günlük vaka sayısının 20 bine yükseleceği öne sürüldü.
 
Kanada Sağlık Bakanı Patty Hajdu ise yaptığı açıklamada, Koronavirüs’ün yayılmasını yavaşlatmak için insanların temas sayısını azaltılması ve mümkün olduğunca evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Kanada’da toplam vaka sayısı 315 bin 754’e, toplam can kaybı ise 11 bin 265’e ulaştı.
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