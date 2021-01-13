Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da kabineye üçüncü Müslüman bakan /13 Ocak 2021 11:42

Kanada'da kabineye üçüncü Müslüman bakan

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, değişikliğe gittiği kabinesine 3. Müslüman bakanı ekleyerek, Ulaştırma Bakanlığı görevine Toronto Milletvekili Omar Alghabra'yı getirdi.

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Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı Navdeep Bains'in emekliliğini isteyerek bakanlıktan ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Bains'den boşalan bu bakanlığa halen Dışişleri Bakanı olan François-Philippe Champagne'nin getirildiği ve Ulaştırma Bakanı Marc Garneau'nun da ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olduğu kaydedildi.

Kanada Başbakanı Trudeau kabinesinde yaptığı değişiklikte, Winnipeg Milletvekili Jim Carr'ı da Alberta, Manitoba ve Saskatchewan eyaletlerinden sorumlu bakan olarak görevlendirdi.

Kabineye üçüncü Müslüman bakan

Başbakanlık açıklamasına göre, Marc Garneau'dan boşalan Ulaştırma Bakanlığı görevine de Trudeau'nun Parlamento Sekreteri ve Toronto Milletvekili Omar Alghabra getirildi.

Suudi Arabistan doğumlu Omar Alghabra, Somali asıllı Aile, Çocuk ve Sosyal Gelişim Bakanı Ahmed Hussen ile Afganistan asıllı Kadının Statüsü Bakanı Meryem Monsef'den sonra kabineye giren üçüncü Müslüman bakan oldu.

Kanada hükümetindeki değişiklik, Genel Vali Julie Payette'nin katılımıyla yapılan görüntülü yemin töreni ile yürürlüğe girdi.

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