Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da katledilen Müslüman aile toprağa verildi /13 Haziran 2021 10:35

Kanada'da katledilen Müslüman aile toprağa verildi

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran gecesi düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslüman ailenin cenazeleri törenin ardından toprağa verildi.

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Binlerce kişinin katıldığı tören, cenaze evinden ailenin 4 ferdinin naaşlarının alınmasıyla başladı. Cenazelerin kalabalık konvoy eşliğinde getirildiği Güneybatı Ontario İslam Merkezi'nde konuşmalar yapıldı.

Son derece duygulu anların yaşandığı tören boyunca bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

London Müslüman Mezarlığı'na getirilen cenazeler, okunan duaların ardından defnedildi. Mezarlıktaki defin işlemine sadece aile fertleri ile yakınlarının katılmasına izin verildi.

Bu arada saldırıda hayatını kaybeden Afzaal ailesi için Kanada’nın birçok kentinde anma törenleri düzenlendi. Törenlerin hafta sonu da devam edeceği belirtildi.

"Saldırı aile Müslüman olduğu için gerçekleştirildi"

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran gecesi kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki Talat Afzaal ile 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal ve 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

Saldırıdan ağır yaralı kurtulan ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Saldırgan Nathaniel Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, olayla ilgili "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı" ifadelerini kullanmıştı.

London Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı gerçekleştirildiği belirtilmişti.
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