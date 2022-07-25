Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da silahlı saldırı: 3 ölü /25 Temmuz 2022 23:11

Kanada'da silahlı saldırı: 3 ölü

Kanada'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu saldırgan dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kanada'da silahlı saldırı: 3 ölü

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Langley kentinde meydana gelen olayda saldırgan dahil 3 kişinin öldüğü, 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırganın polisle girdiği çatışma sonucu öldürüldüğü açıklandı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP Langley Sözcüsü Rebecca Parslow, yetişkin bir erkeğin, yerel saatle 06.00 sularında başladığı silahlı saldırıda 2 kişiyi öldürürken, 1'i ağır 2 kişiyi de yaraladığını belirtti.

Papa Franciscus'un Kanada ziyaretini yaptığı günde olması güvenlik endişelerini artırdı. Güvenlik endişeleri sebebiyle, Papa'yı koruyan güvenlik ekiplerinin artırıldığı kaydedildi. Papa'nın halka açık programları, ilerleyen yaşı ve fiziksel engelleri sebebiyle 1 saatle sınırlandırıldı. 
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