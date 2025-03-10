Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da Trudeau dönemi bitti: İşte yeni başbakan /10 Mart 2025 10:50

Kanada'da Trudeau dönemi bitti: İşte yeni başbakan

Kanada’da eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Liberal Parti’nin liderlik yarışını kazanarak partinin yeni lideri oldu. Carney, ilk turda oyların yüzde 85,9’unu alarak büyük bir zafer elde etti.

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Kanada’da eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, iktidardaki Liberal Parti’nin yeni lideri oldu. Carney ilk turda oyların yüzde 85, 9'unu aldı.

Carney, konuşmasında ise Kanada’nın çok kültürlü yapısını vurgulayan Carney, ülkenin kaynaklarının korunması gerektiğine dikkat çekti.

Liberal Parti’nin liderliğini devralan Carney, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun yerine geçerek partisini 20 Ekim'e kadar yapılması planlanan genel seçime hazırlayacak.

NE OLMUŞTU?
Trudeau, parti içindeki memnuniyetsizlik ve düşen kamuoyu desteği nedeniyle istifa baskılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Ocak ayında yaptığı açıklamada Trudeau, yeni bir lider seçildikten sonra görevinden ayrılmayı düşündüğünü belirterek, Kanada Ulusal Parlamentosu’nda tıkanıklığın giderilmesi ve yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini söylemişti.
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