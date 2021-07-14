Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'da yine Müslüman aileye ırkçı saldırı girişimi /14 Temmuz 2021 11:50

Kanada'da yine Müslüman aileye ırkçı saldırı girişimi

Kanada'nın Ontario bölgesinde 40 yaşında bir şüpheli, aracını bir anne ve kızının üzerine sürerek İslam karşıtı hakaretlerde ve tehditlerde bulundu. Polis, şüphenin gözaltına alındığını, olayın nefret suçu kapsamında incelendiğini duyurdu.

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Ontario bölgesindeki Hamilton kentinin Ancaster Meadowlands semtinde şüpheli, bir otoparkta yürüyen anne ve kızının üzerine araç sürdü.

Hamilton polisinden yapılan açıklamada, “12 Temmuz 2021 Pazartesi günü, saat 21:30’da bir anne ve kızı, Ancaster Meadowlands’daki plazadaki bir otoparkta yürüyorlardı. Araç, neredeyse anne ve kıza çarpıyordu. Şüpheli Müslüman toplumu hedef alan ifadeleri kullandı ve kurbanlara yönelik tehditler savurdu. Kurbanlar caddenin karşısına koştu ve çalıların arkasına saklandı ve şüpheli onları aradı. Şüpheli onları öldürmekle tehdit etti. Zanlının olay yerinden kaçması üzerine kurbanlardan biri çığlık atarak koşarken görgü tanıkları olaya müdahale etti” denildi.

ONTARIO’DA BENZERİ YAŞANMIŞTI

Ontario bölgesinde 6 Haziranda 20 yaşındaki saldırgan Nathanial Veltmanın kontrolündeki kamyon, kaldırımda yürüyen Müslüman bir aileyi ezdi.

Saldırıda 74 ve 44 yaşındaki iki kadın, 46 yaşında bir erkek ve 15 yaşında çocuk hayatını kaybetmişti. Aileden hayatta kalan 9 yaşındaki erkek çocuk ise hastaneye kaldırılmıştı.
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