Kanada'daki bıçaklı katliam zanlılarından biri ölü bulundu

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde düzenlenen bıçaklı saldırıların ardından halk olay yerlerine maktüllerin fotoğrafları ile çiçekler koydu Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde düzenlenen bıçaklı saldırıların ardından halk olay yerlerine maktüllerin fotoğrafları ile çiçekler koydu







Sanderson Mayıs'tan bu yana aranıyordu

DW'ningöre, Kanada'da bıçaklı saldırı düzenleyerek en az 10 kişiyi öldüren iki zanlıdan birinin ölü bulunduğu açıklandı. Saldırıların düzenlendiği Saskatchewan Eyaleti emniyet teşkilatı yöneticisi Rhonda Blackmore yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki zanlı Damien Sanderson'un cesedinin bir evin yakınlarında açık alanda bulunduğunu belirtti. Blackmore, diğer zanlı Myles Sanderson'un da kardeşi Damien gibi yaralı olabileceğini belirterek, "Damian büyük olasılıkla kardeşi (Myles) tarafından öldürüldü" dedi.Firardaki zanlı Myles Sanderson'un emniyet tarafından "tehlikeli" olarak derecelendirildiğini söyleyen komiser yardımcısı Blackmore, "Davranışları şiddete ne kadar meyilli olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.Zanlı Myles Sanderson, polisin verdiği bilgiye göre şartlı tahliye kurallarına uymadığı için Mayıs ayından beri aranıyordu. Sanderson hırsızlık suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Kanada'da dün James Smith Cree Nation yerli topluluğu ile komşu Weldon'da 13 ayrı mekanda Sanderson kardeşler tarafından düzenlenen bıçaklı saldırılarda 10 kişi ölmüş, 18 kişi de yaralanmıştı. Polis kurbanların çoğunun yerli olduğunu belirtti. Kanada'da yerli toplululuklar 38 milyonluk nüfusun yüzde beşini oluşturuyor.