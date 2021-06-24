Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'daki yatılı okulda ikinci toplu çocuk mezarları şoku /24 Haziran 2021 09:55

Kanada'daki yatılı okulda ikinci toplu çocuk mezarları şoku

Kanada'da ikinci bir toplu mezar bulundu. Ülkenin Güney Saskatchewan eyaleti yerlileri, başka bir yatılı okulun bulunduğu alanda yüzlerce isimsiz insan kalıntısının olduğu toplu mezara rastladıklarını açıkladı.

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Cowessess ve Saskatchewan'daki yerli halkı temsil eden federasyon tarafından yapılan açıklamada, "İşaretsiz mezarlar bugüne kadar Kanada'daki en yüksek sayı olacak" denildi.

Hükümet kanadından ise henüz bir açıklama gelmedi.

Daha önce de mayıs ayında British Columbia eyaletinde geçmişte yerlileri asimile etmekte kullanılmış olan bir yatılı okulun bahçesinde 215 yerli çocuğun ceset kalıntıları bulunmuştu.

Yerli halk basın toplantısı düzenleyecek

Saskatchewan'daki Egemen Yerli Uluslar Federasyonu Başkanı Bobby Cameron, Cowessess'in doğusunda yer alan ve 1899'dan 1997'ye kadar işletilen Marieval Yatılı Okulu'nda bulunan kalıntılar hakkında bilgi vermek için bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.

2015 yılında Kanada'da altı yılık bir araştırmanın sonucunda yayımlanan bir raporda, yerli çocukları evlerinden çıkararak ana dillerini konuşmalarını veya kültürel pratikler yapmalarını yasaklayan ve zorla asimile etmek için oluşturulan bu yatılı okul ağı “kültürel soykırım" olarak tanımlanmıştı.

Zorla çalıştırma, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar suçlamalarının da yapıldığı okullarda 150 bini aşkın çocuğun eğitim gördüğü tahmin ediliyor. Rapora göre, Katolik Kiliseler tarafından 1840 ila 1990 arası eğitim veren okullarda 6 bine yakın öğrenci hayatını kaybetti.

Kanada hükümeti, 2008 yılında bu eğitim kurumlarıyla ilgili resmen kamuoyundan özür dilemişti..

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