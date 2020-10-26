Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'dan bir ambargo daha! /26 Ekim 2020 19:34

Kanada'dan bir ambargo daha!

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ nedeniyle başlayan çatışmalar için ABD arabuluculuğunda ateşkes kararı alınsa da tarafların ihlalleri devam ediyor. Dağlık Karabağ krizinin başından bu yana Bakü’ye açıktan destek veren Türkiye’nin savaştaki rolü ise tartışma konusu.

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Suriye ve Libya’dan Karabağ’a cihatçı transferinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın şirketi Bayraktar yapımı İHA ve SİHA'ların da çatışmalarda boy gösterdiği belirtiliyordu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha önce sahada Türk F-16’larının olduğunu doğrularken, bugün yaptığı açıklamada da “Dış müdahale olursa Türk F-16’larını semada görürsünüz” demişti.

Aliyev’in bu açıklamasının ardından Kanadalı şirketten Türkiye’ye yaptırım kararı gelmesi dikkat çekti.

Kanadalı Bombardier Recreational Products (BPR) şirketi, Azeri ordusunun Dağlık Karabağ'da kullandığı Türk yapımı insansız hava araçlarının kendi motorlarıyla donatıldığına dair haberler üzerine bu motorların sevkiyatını durdurdu.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre Quebec merkezli şirket, geçen hafta, Avusturyalı iştiraki Rotax tarafından üretilen motorların bazılarının Bayraktar TB2 İHA'larında kullanıldığını öğrendiğini ifade etti.

BPR Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Martin Langelier, "Kısa süre önce Rotax motorlarının askeri İHA'larda kullanıldığından haberdar olduk ve derhal kapsamlı bir soruşturma başlattık. Bununla birlikte motorları amaçları dışında kullanan ülkelere sevkiyatı askıya aldık" ifadelerini kullandı.
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