Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'dan Rusya ile ilgili yaptırım kararı /24 Mart 2021 22:51

Kanada'dan Rusya ile ilgili yaptırım kararı

"Rusya'daki büyük çaplı ve sistematik insan hakları ihlali" iddiası ile Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından 9 Rus yetkilinin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

SHABER3.COM

Kanada Dışişleri Bakanlığı, 9 Rus yetkilinin, "Rusya'daki büyük çaplı ve sistematik insan hakları ihlali" eylemlerine dahil olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan 9 yetkilinin, Kanada'ya girişi ile Kanadalıların bu kişilerle bağlantılı kişi ve şirketlerle ticari işlem yapmalarının yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'da insan haklarına ilişkin durumun kötüleştiğine dikkat çekilerek, "Bu yaptırım kararı, Rus muhalif Aleksey Navalni'ye yönelik cinayet girişiminde, Navalni'nin yargılanmasında ve Navalni'ye yönelik tavrı protesto eden Rus vatandaşlarının çoğu zaman şiddetle susturulmasında yer alan Rus yönetiminin üst düzey yetkililerine baskı için diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kanada'nın bu eyleminin daha önce ABD ve Avrupa Birliği'nin açıkladığı yaptırım kararlarıyla doğru orantılı olduğunun altı çizildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Kanada’nın listesinde şu 9 isim yer alıyor: Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Federal Cezaevi Servisi Başkanı Aleksandr Kalaşnikov, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Başsavcı İgor Krasnov, Rusya Savunma Bakan Yardımcıları Aleksey Krivoruçko ve Pavel Popov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yarin ve Rusya Devlet Başkanı’nın Sibirya Temsilcisi Sergey Menyaylo.

Kremlin: Kanada'nın Rusya'ya yaptırımı gayrimeşru
Sputnik’e konuşan Peskov, "Kanada’nın bu yaptırım kararını gayrimeşru olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Rusya’nın misillemede bulunup bulunmayacağı sorusuna olumlu cevap veren Peskov, “Tedbirler alacağız” dedi.
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