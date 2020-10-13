Samanyolu Haber /Gündem / Kanada'dan Türkiye'ye yeni teklif /13 Ekim 2020 19:43

Kanada'dan Türkiye'ye yeni teklif

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de süren gerilimle ilgili Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne tarafından bir arabuluculuk teklifinde bulunulduğu belirtildi.

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Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, ülkesinin Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz bölgesinde artan gerilim sonrası arabulucu görevi üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Euronews'in haberine göre; Kanadalı bakan Türkiye'nin Ayasofya çıkışıyla kendilerini şaşırttığını dile getirerek, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerilimde üçüncü ülkelerin konuya müdahil olmamaları gerektiğini, bu ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu da sözlerine ekledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi öncesi Yunan basınına dikkat çekici açıklamalar yapan Kanadalı siyasi, iki ülkenin de Kanada'nın müttefiki olduğunu ve Ottawa yönetiminin bu konuda adil bir çizgide olacağını da sözlerine ekledi.

"Bölgede ivedi bir şekilde istikrar sağlanmalı"

Yunanistan'da muhafazakar medyanın önemli yayın kuruluşlarından biri olarak bilinen Ekathimerini Gazetesi'ne konuşan Philippe Champagne, Kuzey Atlantik İttifakı NATO'nun bölgedeki varlığı ve bölgedeki refah seviyesinin korunması konularına vurgu yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile konuyu ele aldıklarını ifade eden Kanadalı siyasi, Avrupa'da 70 yıldır devam eden istikrarın bölgedeki refah seviyesini artırdığını dile getirerek, "Elimizden ne geliyorsa arabuluculuk için hazırız. Bölgede ivedi bir şekilde istikrar sağlanmalı. İşte bu sebeple her iki ülkeye de destek vermeye hazırız. Her iki ülkenin devlet adamlarıyla da konuyu görüştüm. NATO'nun tansiyonun düşürülmesi konusundaki görevi çok önemli" diye konuştu.
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