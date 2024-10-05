Kanada'dan vatandaşlarına 'Lübnan'ı terk edin' çağrısı

Reuters haber ajansının aktardığına göre, özel uçuşlarla şu ana kadar 1000'den fazla kişi Lübnan'dan ayrılmış durumda. 6 bin kişinin ülkeden ayrılmak için kaydolduğu ifade edilirken, yetkililer diğer 2 bin 500 kişiye daha ulaşmaya çalışıyor. Trudeau'nun ofisinden yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günleri de yeni uçuşlar yapılacağı belirtildi.





Başbakan Trudeau, hem İsrail'in hem de Hizbullah'ın derhal ateşkes yapması gerektiğine işaret ederek bunun durumun istikrarlı bir hale getirilmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına yeniden saygı duyulabilmesi için gerekli olduğuna dikkat çekti.





Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Lübnan'da bulunan Kanada vatandaşlarına seslenerek hâlâ ülkede olan kişilerden özel uçuşlarla Lübnan'dan ayrılmak için kayıt yaptırmalarını istedi.Fransa'da Fransızca konuşulan ülkelerin liderlerini bir araya getiren zirvede açıklamalarda bulunan Kanada Başbakanı Trudeau, "Kanada tarafından organize edilen uçaklarda hâlâ koltuklar var. Tüm Kanadalıları bu uçaklara binip ayrılabiliyorlarken Lübnan'dan ayrılmaya teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Kanada Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkili, Kanada'nın uçakları kendi vatandaşlarıyla dolduramadığını, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına uçuş teklifinde bulunduğunu belirtti.Öte yandan, Güney Kore de Lübnan'daki 96 vatandaşını taşıyan askeri uçağın başkent Seul'ün güneyindeki hava üssüne iniş yaptığını açıkladı.Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'daki vatandaşların tahliye sürecine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Lübnan'daki 96 Güney Koreliyi taşıyan askeri uçağın başkent Seul'ün güneyindeki Seongnam'da bulunan Seul Hava Üssü'ne iniş yaptığı kaydedildi. Güney Kore'nin, Lübnan ve Orta Doğu'daki durumu yakından takip etmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, bölgedeki Güney Korelileri korumak için de gerekli tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi.Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'nın 2 Ekim'deki verilerine göre Lübnan'da 130, İran'da 110 ve İsrail'de 480 Güney Kore vatandaşı bulunuyor. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 2 Ekim'de, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından Güney Korelilerin tahliyesi için askeri nakliye uçaklarının derhal bölgeye gönderilmesi talimatı vermişti.