Kanadalı entellektüellerden Hocaefendi için mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatını barış, kültürlerarası diyalog ve eğitime adaması, takipçileri, hayranları ve dostları tarafından birçok ülkede yapılan anmalarla onurlandırılıyor.





Zaman Avustralya'nın haberine göre Hocaefendi’yi tanıyan Kanadalı akademisyen, yazar ve din adamları, “Hocaefendi” olarak sevgiyle anılan Fethullah Gülen’in, insanlığa hizmet ve barış içinde birlikte yaşam idealleri doğrultusunda küresel bir hareketi ilham kaynağı haline getirdiğini beliretrek, ‘’Hizmet hareketi, kıtalararası yayılarak, bilgi ve anlayış yoluyla insanları birbirine yakınlaştırmayı hedefleyen eğitim kurumları ve kültürel merkezler kurdu.’’ ifadelerini kullandılar.





'Gülen, Vizyon Sahibi Bir Lider ve Alim'

Ödüllü yazar ve rahip David Kitz, Hocaefendi'nin karakterini değerlendirerek, Hizmet hareketi mensuplarıyla tanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kitz, Hocaefendi'nin takipçilerini “cömert, dost canlısı, açık yürekli ve açık fikirli” olarak tanımlayarak, onların Hocaefendi’nin değerlerini yansıttığını ifade etti. Carleton Üniversitesi’nden Profesör Donald Beecher da Fethullah Gülen’i “vizyon sahibi bir lider ve âlim” olarak andı. Beecher, Gülen’in demokrasi ve hoşgörüyü ilerletme çabasına rağmen, ideolojik engellerle karşılaştığını ve gücü elinde tutanları sağlıklı bir muhalefete davet ettiğini söyledi.





'Gülen, Giderek Bölünen Dünyada Karşılıklı Anlayışı Teşvik Ediyor'





King’s Counsel üyesi Marla Bryant ise, Hocaefendi'nin barışçıl yaklaşımını Martin Luther King ve Nelson Mandela gibi ikonlarla karşılaştırdı. 11 Eylül sonrasında Hizmet ile yaptığı çalışmaları anlatan Bryant, grubun dini ve kültürel farklılıkları aşmak için sergilediği birlik ve hoşgörü çabalarına vurgu yaptı. Bryant, Hocaefendi'nin giderek bölünen dünyada karşılıklı anlayışı teşvik etme çabasının farklılıkları aşmada önemli bir rol oynadığını kaydetti.





Kanada’da, çeşitli dini toplulukların liderlerinden, vefat eden Fethullah Gülen Hocaefendi için saygı dolu mesajlar gelmeye devam ediyor. Toronto’dan İmam Prof. Syed Soharwardy, Fethullah Gülen Hocaefendi'yi “vizyon sahibi bir İslam âlimi” olarak nitelendirdi ve onun hoşgörü ve adalet üzerine kurulu öğretilerinin dönüştürücü etkisinden söz etti. Soharwardy, Hocaefendi'nin İslam anlayışındaki özgün yaklaşımını ve barış ile hizmete adanmışlığına dikkat çekti.





'Gülen’in İyiliği İnsanlığa Götürme Vizyonunu Hayranlıkla İzliyorum'

Winnipeg Mennonite Kilisesi’nden Donna Entz, Hocaefendi'nin vizyonunun derin etkisini dile getirerek, Edmonton’da Hizmet gönüllülerinin, Fethullah Gülen’in insani iyilik felsefesini yansıtan sosyal ve eğitim girişimlerine katkıda bulunduklarını belirtti. Entz, Hocaefendi'nin vizyonunun tek bir topluluğa değil, küresel bir boyuta yayıldığını ifade etti ve Hocaefendi’nin “iyiliği insanlığa götürme” misyonunu hayranlıkla izlediğini dile getirdi.





Gülen’in Mirası, Daha İyi Bir Dünya İnşa Etme Yolundadır

Olive Tree Foundation Başkanı Muneeb Nasir ise, Hocaefendi'nin ilham verici öğretilerinin ve insanlığa hizmet anlayışının küresel bir etki yarattığını ifade etti. Nasir, “Bu dünyadan göç eden insanların ardından, Allah ve insanlık adına yapılan çalışmalar sonsuz bir şekilde devam eder,” diyerek, Hocaefendi'nin mirasının daha iyi bir dünya inşa etme yolunda insanları motive etmeye devam edeceğini vurguladı.





Kanadalı entellektüellerin ortak görüşü ise şöyle: ‘’Dünya genelinde Fethullah Gülen Hocaefendi’nin anısı yaşatılırken, onun empati, diyalog ve farklılıklara saygı temalı mirası yankı bulmaya devam ediyor. Gülen’in vefatı, onun insanlık adına daha anlayışlı ve merhametli bir dünya yaratmaya olan bağlılığını hatırlatıyor. Pek çok kişi tarafından ifade edildiği gibi, onun mesajı karşılıklı saygıya ve insanlığa hizmete adanmış ortak bir geleceğe duyulan umut olarak yaşamaya devam ediyor.’’



