Samanyolu Haber /Gündem / Kanadalı senatörden şok Türkiye teklifi: NATO'dan atılsın /16 Mayıs 2022 14:10

Kanadalı senatörden şok Türkiye teklifi: NATO'dan atılsın

Yunan asıllı Kanadalı Senatör Leo Housakos, 'Türkiye'nin NATO'dan atılması gerektiğini' söyledi.

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Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma tartışmaları devam ederken, Türkiye'nin iki aday ülkeye yönelik takındığı tutum dünya basınında geniş yankı buldu.

Türkiye; Finlandiya ve İsveç'i terör örgütü YPG/PKK'ye siyasi ve askeri destek verdiği gerekçesiyle, NATO'ya katılımlarına olumsuz baktığını duyurmuştu.

Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik tutumuna bir tepki de Kanada'dan geldi.

SKANDAL AÇIKLAMA: ''TÜRKİYE, NATO'DAN ATILSIN"
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yunan asıllı Kanadalı Senatör Leo Housakos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve iki aday ülke arasındaki anlaşmazlığın "Türkiye'nin NATO'dan atılmasıyla son bulacağını" söyledi.

Senatör Leo Housakos, "Bu sorun kolayca çözülebilir. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı NATO'dan atın. Uluslararası hukukun üstünlüğüne saygı duymayan otokratlar ve hükümetler, en başından itibaren NATO'nun bir parçası olmamalıdır" diye konuştu.

TÜRKİYE ALEYHTARLIĞI YAPAN BİR SENATÖR
Kasım 2018'de Senatör Leo Housakos'un, Kanada parlamentosunda sunduğu sözde "Pontus Soykırımı" önergesi, 32 aleyhte, 16 lehte ve 21 çekimser oyla reddedilmişti.

Leo Housakos, Türkiye aleyhine daha önce yaptığı açıklamalarda "Türkiye, NATO'da güvenilmez bir ortak olduğunu kanıtladı. Kanada'nın Türkiye'ye yaklaşımını işbirliğinden sınırlamaya kaydırması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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