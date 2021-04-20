Kanadalı şirket Alamos Gold’dan Türkiye’ye dava

Kirazlı’da siyanürlü altın arama çalışmalarında yüz binlerce ağacı kesen Alamos Gold, bu kez Türkiye’ye karşı dava açtı. Şirket, maden ruhsatının yenilenmemesi gerekçesiyle Türkiye’yi dava etti.







Şirketin yaptığı açıklamada davanın 1 milyar doları aşacağı belirtildi.Alamos Gold tarafından yapılan açıklamada, “Ekim 2019’da, Kirazlı Altın Madeni’nin (“Kirazlı”) inşaatına başlandığında, Şirket yenilenmesi için tüm yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirmiş olmasına rağmen, hükümet şirketin maden ruhsatlarının rutin olarak yenilenmesini sağlayamadı” denildi.





Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





“Şirketin maden ruhsatlarının yenilenmemesi, Türkiye Cumhuriyeti’ne vergi ve diğer gelirler de dahil olmak üzere gelecekteki ekonomik faydalarda yarım milyar doların üzerinde kayıp sağlayacak ve Türkiye içinde binlerce istihdam kaybı ile sonuçlanacaktır. Kaybedilen iş fırsatlarına ek olarak, bu aynı zamanda topluluk projelerine devam eden yatırımların kesintiye uğraması yoluyla yerel nüfus üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacaktır.”





Kanadalı Alamos Gold’un altın madeni arama ve işletmek üzere Türkiye’de kurduğu Doğu Biga’nın genel müdürü Ahmet Şentürk de, Kirazlı’daki maden çalışmalarının devam etmesi için yeniden alınması beklenen ruhsatla ilgili, “Kazdağları’ndan hiçbir yere gitmiyoruz, 60 yıllık ruhsat hakkımız var, Türkiye Cumhuriyeti’ne söz verdiğimiz gibi yerin altındaki madeni çıkaracağız” demişti.





Şentürk, “Ağaç kesiminden dolayı orman bakanlığına 54 milyon TL ödedik. Ama asıl yatırım giderimiz altının aranıp bulunması içindi” ifadelerini kullanmıştı.