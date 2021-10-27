Kanadalı şirket Türkiye silah ambargosu nedeniyle iflas etti

Ana müşterisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) olan Telemus firması, ağustos ayında kepenk kapattı.
Firma, ambargonun olumsuz mali etkileri yüzünden Türkiye'ye ihracat izni konusunda defalarca Kanada hükümetiyle görüşme girişiminde bulundu.Görüşmelerden sonuç alamayan firma faaliyetine devam edemedi.
Kanada, Ermeni mevzilerine karşı kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi kullanıldığını ileri sürerek, ekim ayında Türkiye’ye yönelik savunma sanayi ihracatına ambargo koymuştu.