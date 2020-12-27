Kanada'nın nüfus artışında rekor azalma

Nüfus dengesini korumak isteyen Kanada Hükümeti, iddialı bir göçmen politikası açıklarken, korona nedeniyle bu plan askıya alınmıştı.







Kanada'nın nüfusu, özellikle bu yaz, pandeminin de etkisiyle tarihi düşüşleri gördü.





Kanada istatistikleri, perşembe günü yayımlanan bir raporda, Kanada'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde 2 bin 767 kişilik nüfus artışının 1946 yılına kadarki süreçte en düşük artış olduğu kaydedildi. Öyle ki, istatistik kurumu bunu yüzde 0,0 büyüme olarak açıkladı.





Yahoo’nun haberine göre, bu dönemde Kanada'ya taşınan kişi sayısından daha çok kalıcı ikamet edenler ülkeyi terk etti ve 1 Temmuz ve 1 Ekim arasında 27 bin kadar daha fazla insan ülkeden göç etti.





StatCan’ın aktardığı verilere göre, çok sayıda Kanadalı çalışmak için ülkeyi terk ediyor. Ancak bu kayıp, genellikle yurt dışından yeni gelenlerle telafi ediliyor.





Altı eyalet ve iki bölgenin, üçüncü çeyrekte nüfuslarının küçük farklarla azaldığı gözlemlendi.





Kanada hükümeti de, nüfus artışındaki bu olumsuz tablonun kısa vadede ekonomi üzerinde büyük bir etki yaratacağını hesaplayarak aşının devreye girip salgında normale dönüşle birlikte çok sayıda göçmene kapılarını açmayı planlıyor.





Yaz sonu göçmen alımı planının devreye sokulması bekleniyor.





Türkiye’den de özellikle imkânı olan gençlerin eğitim için tercih edebileceği bir ülke olarak Kanada öne çıkıyor. Zira mezuniyet sonrası ülkede kalıp kısa sürede vatandaşlık alma yolu açık.





38 milyon nüfuslu ülkede 70-80 bin kadar Türkiye kökenli insan olduğu sanılıyor.

Türkiyeliler daha çok Toronto ve çevresini tercih ediyor.