Samanyolu Haber /Gündem / Kanada'nın Uygur soykırımı kabulünü AKP'li bakan yardımcısı beğenmedi /23 Şubat 2021 10:33

Kanada'nın Uygur soykırımı kabulünü AKP'li bakan yardımcısı beğenmedi

Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımlayan yasayı onayladı. Ancak Türkiye'de bakan yardımcısı Serdar Çam kararı 'siyasi' olarak niteledi.

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338 koltuklu Kanada meclisinde 266 milletvekili tasarı lehine oy kullandı. Mecliste oylamaya katılan kabineden tek bakan ise 'Kanada hükümeti adına' çekimser oy kullandı. Katılan milletvekillerinin tamamı tasarıya evet oyu verdi ve böylece Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan birkaç ülkeden biri oldu.

Türkiye'de ise Uygur Türklerine yönelik AKP hükümetinin attığı hiçbir adım bulunmazken, hükümetten aksine ilginç bir değerlendirme geldi.

AKP'Lİ BAKAN YARDIMCISI BEĞENMEDİ

Kültür ve Turizm bakan yardımcısı Serdar Çam Kanada Parlamentosu kararını siyasi ve bir geçerliliği olmayan karar ilan etti. Çam kişisel Twitter adresinden şunları yazdı:

"Parlamentoların“soykırım” kararları(sözde Ermeni iddiaları gibi) inandırıcı değil;siyasi hamlelerdir.Nitekim tek bakan katılmış,çekimser oy kullanmış.Kendi âli küresel rekabet savaşlarına Uygur dosyasını istismar ederek değil,samimiyetle çözümü için çabalarlarsa inandırıcı olur."

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