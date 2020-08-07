Kanada'ya da suikast timi gönderildi iddiası

Cebri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde açtığı dava dosyası bu planın ayrıntılarını ortaya koyuyor.







Dosyada geçen ifadelere göre, Cemal Kaşıkçı cinayetinden iki hafta sonra Toronto'ya giden infaz ekibi Kanadalı sınır görevlileri tarafından engellendi.





2017'de Selman tarafından tasfiye edilen Prens Nayif'in emrinde uzun yıllar çalışan Cebri, o tarihte Kanada'ya kaçtı.





Euronews'ten Bahtiyar Küçük'ün haberine göre Washington'da Selman ve 24 kişi hakkında açılan davanın 107 sayfalık iddianamesinde, Veliaht Prens'in Ekim 2018'de Kanada'ya Cebri'yi öldürmek için 'Kaplan Timi' adında ekip gönderdiği iddia ediliyor.





"Sana kesinlikle ulaşacağız"





Görev yaptığı dönemde yabancı istihbarat birimleri ile Suudi Arabistan kurumları arasındaki iletişimi yürüten 61 yaşındaki Jabri'nin 'gizli bilgilere sahip olduğu için' hedef alındığı öne sürüyor.





Cebri ayrıca Muhammed bir Selman'ın "Sana kesinlikle ulaşacağız" ifadesini içeren özel bir mesajı kendisine gönderdiğini söylüyor.





Dava dosyasında ayrıca Kanada'ya gönderilen yanında iki çanta dolusu kimyasal malzeme taşıyan ekipte, cinayet bölgesini nasıl temizleyeceğini bilen kişiler yer alıyordu.





"Kaplan Timi Kanada'ya turist vizesiyle girmeye çalıştı"





'Kaplan Timi'nin Kanada'ya turist vizesiyle gizlice girmeye çalıştığı belirtiliyor. Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik birimlerinin, birbirlerini tanımıyormuş gibi davranan ekibi bir arada gösteren bir fotoğrafa ulaşması sonucu suikast planı engellendi.





Suudi Arabistan'dan ve Ottowa'daki Suudi elçiliğinden konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.





Kanada ile Suudi Arabistan ilişkilerinde Ottowa'nın bu ülkedeki insan hakları ihlali iddiaları üzerine Ağustos 2018'den bu yana gergin bir dönem yaşanıyor.