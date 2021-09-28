Kanal 7'ci Öztürk'ten varlık vergisi teklifi: Zenginden alıp fakire veririz!

AKP'nin yayın organlarında yöneticilik yapan ve yazı yazan zenginlerden alınacak ek verginin fakirlere aktarılmasını istedi. Yazıdan ilgili bölüm şöyle:





Hükümetin doğru adımları ve hazırlığı sayesinde, dünya ölçeğinde pandemiyi en az zararla atlatan ülkelerden biri olacağız. Yine pandemi sürecinden büyüme ve sıçramayla çıkacağız.





Bunların tamamı, ekonomik göstergeler açısından olağan üstü değerli, önemli gelişmeler.





Ne var ki “gelir adaletsiziği” yüzünden, büyüme ve ekonomideki bu canlılık alt gelir grubundaki insanlarımıza yansımıyor.





O yüzden bugün 4.5 ay önce yaptığımız öneriyi bir adım daha ileri götürerek öneride bulunmak istiyoruz.





Zenginden alın, fakire verin..!





SERVET SAHİPLERİNE GEÇİCİ SÜRELİ EK VERGİ





Nasıl, 1999 yılında yaşadığımız deprem sonrası ekonomik kayıplarımızı azaltmak için, “Özel İletişim Vergisi” adı altında bir vergi konmuşsa…





Ona benzer ve kesinlikle ücretlilerin dışarıda tutulacağı örneğin ihracatçılara, sermaye gruplarına, büyük sanayicilere ve bu dönemde servetine servet katanlara belli bir dönem için “ek vergi” getirilmesini öneriyorum.





Bu verginin tamamının alt gelir grubuna aktarılmasını öneriyorum.





Zor mu? İmkansız mı?



