Samanyolu Haber /Gündem / Kanal D'de Buket Aydın'ın yerine bakın kim geliyor /09 Mayıs 2020 22:35

Kanal D'de Buket Aydın'ın yerine bakın kim geliyor

Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın'ın istifası sonrasında yerine gelecek ismin belli olduğu ifade edildi.

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Görevinden istifa eden Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu'nun getirileceği öğrenildi.

Kanal D Ana haber sunucusu Buket Aydın, "Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum” sözleriyle istifasını duyurmuştu.

Kanaldan edinilen bilgilere göre Aydın'ın istifasının ardından Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevine Deniz Bayramoğlu'nun getirileceği öğrenildi.
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