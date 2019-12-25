Kanal İstanbul’a ÇED raporunu veren firmanın sahibi yolsuzluktan tutuklanmış









Kanal İstanbul’la ilgili ÇED raporu 1595 sayfadan oluşuyor. Raporu Ankara merkezli olan Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. hazırladı. ÇED raporu hazırlayan firmanın adı daha önce bir çok olayda adı geçiyor.









Patronlardunyasi.com’un haberine göre, ÇED raporunu hazırlayan şirket kamuoyunun gündemine defalarca geldi. Çınar Mühendislik’in sahibi Selahittin Hacıömeroğlu, Biga Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanıydı. Hacıömeroğlu, kendi santrali de dahil yarımadada planlanan birçok santralin ÇED dosyasını hazırlayan Çınar Mühendislik’in de sahibiydi.





BOTAŞ’taki yolsuzluk iddiaları üzerine açılan davada da tutuklu olarak yargılandıktan sonra serbest bırakılan Selahittin Hacıömeroğlu, bağımsız bir şirket tarafından hazırlanması gereken ÇED Dosyası’nı kendi şirketine hazırlatarak büyük tepki toplamıştı.













Murat Ağırel kendisine ait sosyal medya hesabından ‘‘Kanal İstanbul için ÇED raporu onaylandı. Raporu veren Çınar Mühendislik A.Ş. Firma Kamu kurumlarından 24 Milyon TL tutarında 42 ihale aldı. Firma sahibi Botaş Yolsuzluk operasyonunda yargılandı, kendi Enerji Dağıtım şirketinin de bulunduğu alan ile ilgili olumlu ÇED raporu verdi.” ifadelerini kullandı.