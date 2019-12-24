Samanyolu Haber /Ekonomi / Kanal İstanbul çimento hisselerini uçurdu /24 Aralık 2019 12:31

Kanal İstanbul çimento hisselerini uçurdu

Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul için ihalenin yakın zamanda başlayacağını açıklaması üzerine çimento hisselerinde ani yükseliş kaydedildiği görüldü.

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Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde günlük yükseliş yüzde 0.7 seviyesindeyken Marmara Bölgesi’nde fabrikaları olan Akçansa’nın hisseleri yükselişi gün içinde yüzde 5’i buldu. Akçansa hisselerinde son bir aydaki yükseliş yüzde 50’ye yaklaştı. Sektörün bir diğer büyük oyuncusu Nuh Çimento hisselerinde de dün yüzde 2’nin üzerinde yükseliş görülürken son üç aydaki yükseliş yüzde 70’i aştı. 

Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre, Teb Yatırım’dan Kurthan Atmaca, Kanal İstanbul’un yapılacağının ilan edilmesinin çimento hisselerindeki yükselişte etkili olduğunu söyledi. Atmaca, son 1.5 senedir inşaat sektörüne paralel olarak çok baskı altında olan çimento hisselerinin, son dönemdeki faiz düşüşleri, ilan edilen konut kampanyaları ve Oyak Çimento bünyesindeki şirketlerin birleşmesiyle yükselişe geçtiğini dile getirdi. 

Deniz jeoloğu ve jeofizikçisi Cenk Yaltırak, 43 km’lik Kanal İstanbul’un 5 metre kalınlığındaki duvarları için yaklaşık 66 milyon metreküpten fazla beton harcanacağını, bu hacimde betonla 148 bin yeni bina yapılabileceğini söylemişti.

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