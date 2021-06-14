Kanal İstanbul’da sıcak gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul kapsamında yapılacak ilk köprünün temellerinin 26 Haziran'da atılacağını açıkladı. Kayaşehir ile Bahçeşehir arasına yapılacak köprü, kanal nedeniyle ayrılacak yerleşim yerlerini yeniden bir araya getirecek.







Viyadüklerle toplam uzunluğu bin 618 metreyi bulacak köprüyü AKP’ye yakınlığıyla bilinen Rönesans Holding inşa edecek. Rönesans İnşaat son dönemde devletten Cumhurbaşkanlığı Sarayı, MİT Yerleşkesi, Millet Kütüphanesi, Okluk Yazlık Sarayı, Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat, İkitelli şehir hastaneleri, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’na yapılan hastane projelerinin de aralarında bulunduğu, toplam değerleri onlarca milyar lirayı aşan çok sayıda ihale aldı.





Geçtiğimiz mart ayında 15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılan ancak sözleşmesi imzalanamayan yap-işlet-devlet projeleriyle ilgili finansman sağlanmasına yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmişti. Buna göre, yapım ihalesine sağlanacak krediye ilk kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kefil olması sağlanmıştı.





Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak proje için Karayolları Genel Müdürlüğünün kefil olması yeterli bulunmamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasına taraf olmak istememişti. Yurt dışından para bulunamayınca iktidar bugüne kadar uygulanmayan bir yönetimi hayata geçirmiş ve ilk defa bir projede kullanılacak dış finansman için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kefil olması için düzenleme yapılmıştı.