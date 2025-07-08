Kanal İstanbul, e-ihale ile yabancılara açıldı: 1 haftada 7 bin 422 konut ihalesi

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart operasyonu ile gözaltına alınmasının ardından İSKİ’nin durdurma kararına karşın hızla şantiyesine başlanan Kanal İstanbul güzergahındaki projelerin yapımına hız kesmeden devam ediliyor.





Kanal İstanbul’daki konut projelerinin yapılacağı yerlere aynı hızla imara açılırken itirazlar değerlendirilmeden ve planlar açıklanmadan ihalelere başlandı.





İHALELER YAĞMUR OLDU YAĞDI





Şehir Plancısı Ceyhan Çılğın yaptığı sosyal medya paylaşımında 1 haftada 7 ihale ilanı yayınlandığını ve bu yeni bölgeye şimdiden 7.422 adet konut yapılmasının kesinleştiğini söyledi.





Çılğın, “Planların kesinleşmesi için askı süresinin son bulması ve itirazların değerlendirilerek neticelendirilmesi gerekiyor. Fakat TOKİ, askı ve itiraz süreci devam eden, henüz kesinleşmemiş bu plana göre ihaleler yayınlayarak kimseyi umursamadığını beyan etmiş oluyor” dedi.





Sözcü’den Ali Can Polat’ın haberine göre; Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Cem Ceylan da planların netleşmemiş olmasına dikkat çekerek, iktidar kanadının buradaki hızlı adımlarının sorgulanması gerektiğini belirtti.





Ceylan şunları söyledi: “Buradaki planlara açılmış davalar var. Bu davaları da yüzde 90 oranda biz kazanacağız biliyoruz. Ama bu itirazlar sonuçlanmadan bir an önce şantiyeleri başlatmak hatta mümkünse binaları ayağa kaldırmak istiyorlar. Böylece mahkeme buraların hukuksuz yapılar olduğunu tescillese de ‘yıkımda kamu zararı oluşacağı’ algısını yapacaklar. ‘Bizim diktiğimiz binaları yıkıyorlar’ diyecekler. Bu yüzden de kesinleşen plana göre ihaleye çıkacaklarına ihaleye göre plan hazırlayacaklar.”





Ceylan, hazine arazilerine yapılan bu inşaatların bölgedeki özel mülklere inşaatın da önünü açacağını, buradaki arazi sahiplerinin AVM, otel bile yapabileceğini söyledi.





Son bir haftada çıkılan ihalelere bakıldığında bu bölgede farklı etaplarda toplamda 7.422 konutun yanı sıra 265 ticari dükkan, 5 cami yapılacakken yalnızca 1 adet ilkokul yapılacak. İhaleler temmuz sonunda başlayıp 8 Ağustos’a kadar sürecek.





KANAL İSTANBUL YABANCILARA AÇILDI

E-ihale olarak gerçekleştirilecek olan ihale bilgilerinde ihaleye yabancı şirketlerin katılabileceği bununla birlikte yerli katılımcılara avantaj uygulanacağı da belirtildi.





İhale bilgilerinde “Yabancı İstekli Katılımına Açık”, “Yerli İstekliye/Yerli Malına Avantaj Uygulanır”, “Alt Yüklenici Çalıştırılabilir”, “Fiyat Farkı Verilecek” gibi ifadelere yer verildi.





Öte yandan bölgede yaratılacak nüfusun planlanandan çok daha fazla olacağını belirten Şehir Plancısı Ceyhan Çılğın, “Şimdiden bu güzergahta toplam 31 bin 572 konutta, 98 bin kişi yaşayacak” dedi.



