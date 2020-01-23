Kanal İstanbul güzergâhında iki CHP'li!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı Kanal İstanbul projesini güzergâhında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın isimler kadar olmasa da muhalefet partilerine mensup bazı isimlerin de arsa aldığı belirtiliyor.





Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Süheyl Batum ile CHP'nin eski milletvekili Hurşit Güneş'in Kanal İstanbul güzergâhında gayrimenkul satın aldığı iddia edildi.







12 ADET GAYRİMENKKULE SÜHEYL BATUM İLK SIRADA





CHP'li vekillerin Kanal İstanbul güzergâhındaki mal varlıkları listesinde, toplam 12 adet gayrimenkulle eski genel başkan yardımcısı Süheyl Batum ilk sırada yer alıyor.





Eski CHP milletvekili Hurşit Güneş de Kanal İstanbul manzaralı Yeşilbayır mevkiinde arsaya sahip.





Yeni kanala sadece birkaç metre uzaklıkta ve 1365 parselde yer alan o arazi 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde.





Her iki isim iddialara dair şu ana dek herhangi bir beyanda bulunmadı.