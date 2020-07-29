Samanyolu Haber /Gündem / Kanal İstanbul güzergâhında tespit edildi /29 Temmuz 2020 00:39

Kanal İstanbul güzergâhında tespit edildi

Kanal İstanbul güzergâhında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan Deprem Seferberlik Eylem Planı çalışmaları doğrultusunda 267 heyelan riski taşıyan alan tespit edildiği belirtildi.

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Kanal İstanbul güzergahında heyelan riskini saha çalışması yapan İBB, ilçe ilçe yapılan analiz de 63’ü etkin 267 heyelan alanı tespit edildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Seferberlik Eylem Planı doğrultusunda ‘Yapı Tespit Taramaları’ çalışmaları, Kanal İstanbul güzergahında yapıldı.  

Bu kapsamda farklı nedenlerin tetikleyebildiği heyelanları da inceleyen İBB, araştırmalarda olay sayısı bakımından en fazla ölümcül heyelanın yaşandığı şehir olan İstanbul’da, kentin dayanıklı yapılara kavuşması için 39 ilçede saha çalışması yaptı. 

İSTANBUL’DA BİN 94 HEYELAN ALANI VAR 

Bulgular, heyelan varlığı ve sonrasında izlenecek yollar hususunda bilincin oluşması için ‘İstanbul İli Heyelan Bilgi Envanteri Projesi’ ile açıklandı. 

İstanbul sınırları içerisinde bin 094 heyelan alanının tespit edildiği raporda, bu heyelanlı alanların 357 adedinin, etkin (aktif) heyelanlar sınıfında yer aldığı görüldü. 

KANAL İSTANBUL İÇİN HEYELAN UYARISI 

Kanal İstanbul güzergahının etkilenim alanında yer alan bölgelerdeki önemli bir bulgu da çalışmaya yansıdı. Projenin geçtiği ilçeleri de kapsayan analizlerde, heyelan riski taşıyan çok sayıda alan saptandı. 

Projenin güzergahında bulunan Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve ArnavutköY ilçelerinde 267 heyelan alanı tespit edildi. Heyelanların çoğunluğunun, kanal güzergahındaki yamaçlarda geliştiği, 63 adedinin de etkin heyelanlar oldukları belirlendi.  

EN ÇOK HEYELAN ALANI SİLİVRİ’DE 

Çalışmada, İstanbul il alanının heyelanlı alan sayıları açısından sıralaması da oluşturuldu. Sıralamada; Silivri 120 alan, Büyükçekmece 116 alan ve Beykoz da 104 alan ile ilk üçte yer aldı. Bu heyelanlar, etkin heyelanlar açısından irdelendiğinde ise Şile’de 74 alan, Silivri’de 61 alan ve Beykoz’da da 49 alanın bulunduğu gözlemlendi. 
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