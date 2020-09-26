Samanyolu Haber /Gündem / Kanal İstanbul güzergahındaki dört arazi imara açılıyor /26 Eylül 2020 11:26

Kanal İstanbul güzergahındaki dört arazi imara açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda askıya çıkan imar uygulamasıyla güzergahta yer alan Firuzköy Mahallesi’nde metrekarelerce tarla vasfındaki toplam 4 arazinin imara açılması kesinleşti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’un 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planını delerek Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak “Yenişehir”i plana işlemişti. Projeye ilişkin alt ve üst ölçekli planlar da hazırlanıp askıya çıkmıştı. Bakanlıkta proje güzergahında yer alan Avcılar Firüzköy Mahallesi’ndeki tarla vasfında 4 parsele ilişkin imar uygulaması yapıldı. Kültürel tesis, anaokulu, cami ve park gibi alanlar ile parsel sınırları kesinleşti.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, CHP’li Meclis üyesi Nadir Ataman, imar planının çok hızlı ilerletildiğini söyledi.

Ataman şöyle konuştu: “Yine etaplar halinde 18 uygulamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca askıya çıkarılmaktadır. Cumhuriyet tarihinde bu kadar hızlı ilerleyen imar plan uygulaması yoktur. Yeni dönemde Kanal İstanbul kanunun da meclise geleceği söylenmişti, ihalenin bu seneye yetiştirileceği, ihaleden önce de kanunun ve yeni şehrin tüm etapların 18 uygulamasının askıya çıkarılacağı söylenmektedir. Hiçbir itirazı ve toplumsal haykırışı duymayan hükümet jet hızı ile Kanal İstanbul’a koşuyor. Bu ne acele?”
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