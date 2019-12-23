Dostlar alışverişte görsün ÇED'i!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzmanların, çevrecilerin ve muhalefetin itirazlarına rağmen Kanal İstanbul projesinde geri adım atmıyor.





Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bugün Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu yayımladı.





“Nihai” olarak kabul edilen ÇED raporu 10 gün boyunca görüş ve öneriler için askıda kalacak.





Sosyal medyada ÇED'i değerlendiren uzmanlar, "Dostlar alışverişte görsün. ÇED raporunda çevresel etkilerden bahsedilmiyor." diyerek tepki gösterdi.





45 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA, 20,75 METRE DERİNLİĞİNDE





75 milyar lira bedel ile yapılacak Kanal İstanbul için hazırlanan son ÇED raporuna göre, proje 7 yılda tamamlanacak.





Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçecek yaklaşık 45 km uzunluğunda ve 20,75 metre derinliğinde olan projenin kazı safhası 4 yıl sürecek.





Yılda yaklaşık 275 milyon metreküp kazı yapılacak. Kanaldan çıkacak toplam hafriyat miktarı yaklaşık 1 milyar 155 milyon 668 bin metreküp olarak hesaplandı.





Hafriyatın 1 milyar 79 milyon 252 bin metreküpünü kara kazısı, 76 milyon 416 bin metreküpünü deniz ve göl taraması oluşturacak.





1,1 MİLYAR METREKÜP HAFRİYAT NEREYE DÖKÜLECEK?





Kanal boyunca karada yapılması planlanan yaklaşık 1,1 milyar metreküplük kazının 800 milyon metreküplük kısmı Karadeniz’e bağlanılan kesimde gerçekleştirilecek.





Kanal İstanbul Projesi kapsamında işletme (trafik) simülasyonu ve kanal işletme prensibinin belirlenmesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda da kanalın tek yönlü işletmesine karar verildi.





Kanal içerisinde acil bağlama alanları, acil müdahale merkezleri, kanal giriş ve çıkış yapıları, gemi trafik sistemleri gibi alt ve üst yapılar, liman, lojistik merkez, yat limanı, kanal içerisinde ihtiyaç duyulan noktalarda karşıdan karşıya ulaşımı deniz yolu ile sağlayacak kıyı yapıları, tahkimat ve dolgu alanları gibi kıyı tesisleri yapılması planlanıyor.





54,6 MİLYON METREKARE DOLGU YAPILACAK





Kanal İstanbul ile entegre olarak geliştirilecek projeler; Marmara ve Karadeniz Konteyner Limanları, Küçükçekmece Yat Limanı ve Karadeniz kıyısında rekreasyon amaçlı dolgu ile lojistik alan dolgusu olarak sıralandı.





Karadeniz kıyısına rekreasyon ve lojistik alan için toplam 54 milyon 605 bin 865 metrekare dolgu yapılacak. Dolguda kanal hafriyatından çıkacak malzeme kullanılacak.





Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 8-10 bin kişi, işletme aşamasında ise 500-800 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.





İŞTE KULLANILACAK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ





Çalışma alanı olarak tanımlanan ve inşaat faaliyetlerinin yürütüleceği kesim yaklaşık 63,2 milyon metrekare olarak hesaplandı.





İnşaat faaliyetleri tamamlandıktan sonra kanal yapı yaklaşım sınırına kadar olan kesim diğer kamu ihtiyaçları için terk edilecek alan 25,75 milyon metrekare olacak.





Kanal için kullanılacak alan 37,5 milyon metrekare olarak açıklandı.