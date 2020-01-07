Kanal İstanbul için bilimsel araştırma yapan isim bakın kim çıktı

Prof. Dr. Hasan Ayrancı, bugün DHA’ya Kanal İstanbul projesi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Ayrancı, projede depremsellik riskine karşın tedbirlerin alındığını, tsunami tehlikesinin dalga simülasyonlarıyla elendiğini, su kaybının Melen projesi çerçevesinde katlarca fazlasıyla sağlanabileceğini öne sürdü. Ayrancı, "Avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte değerlendirildiğinde büyük bir proje olduğunu görmek mümkün" dedi.





AKP İLE İLİŞKİLER





Projeye dair övgüleri ardı arkasına sıralayan Rektör Ayrancı’nın AKP ile ilişkileri ise oldukça dikkat çekici.





Hasan Ayrancı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olduğu dönemlerde önce 2014 yerel seçimleri için, ardından da 2015 genel seçimleri için iki kez görevinden istifa etti, ancak aday gösterilmedi. İki kez görevine geri dönen Ayrancı, 2017 yılında ise Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Birgün'de yer alan habere göre , Ayrancı’nın kişisel web sitesinde de dikkat çekici ayrıntılarla dolu. Sitede Ayrancı’nın AKP ilçe örgütlerine defalarca yaptığı ziyaretlerin haberleri mevcut. Ayrancı’nın, söz konusu ziyaretlerdeki fotoğraflarının birinde ceketinin yakasına AKP rozeti taktığı da görülüyor.





Ayrancı’nın sitesinde “Neden Ak Parti” başlıklı bir yazı da mevcut. Yazıda şu ifadeler yer alıyor: “Yeni Türkiye vizyonuna sahip tek parti AK Parti’dir. Kuruluşundan bu yana milletimize büyük hizmetler etmiş AK Parti’de muhafazakârlık, statükonun direnişi değil geçmişin gelecekle buluşmasıdır.”