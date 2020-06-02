Kanal İstanbul için ihale hazırlığında sona gelindi

Yıllardır sürdüğü ekonomi politikalarının iflası koronavirüs salgınıyla tescillenen iktidar halkı salgın sürecinde katmerlenen geçim sıkıntısıyla baş başa bırakırken talan planlarını tam gaz sürdürüyor. Bilim insanlarının, İBB’nin ve toplumun geniş kesimlerinin karşı çıktığı Kanal İstanbul’un ihale hazırlığında son aşamaya gelindi. Temmuz ayı içerisinde imar planlarının askıya çıkmasının beklendiği bildirildi.





Hürriyet’te yer alan habere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun ihalenin bu yılın ikinci yarısında yapılmak üzere, ilgili birimlerle hazırlık içinde olduğu ifade edildi.









Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün, 45 kilometre uzunluğunda 275 metre genişliğindeki kanalın yapım işlerine ait ihale dökümanlarını hazırladığı da öğrenilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 1/100 bin ölçekli imar planını tamamladığı projede bin ve 5 binlik uygulama imar planlarında son aşamaya geldi.





Öte yandan kanalın her iki yakasında kurulması planlanan ‘akıllı şehirler’ için de Arnavutköy ve Başakşehir belediyeleri ile bazı alanlarda başlayan yer tahsisine ilişkin görüşmelerde son detaylara gelindi. Yapılacak bu görüşmelerin ardından temmuz ayı içerisinde imar planlarının askıya çıkması beklenirken, itirazların sonuçlanmasıyla kanal inşaatındaki tüm süreç ve yetki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na geçecek. Kanal inşaatı öncesi çevre yollarla ilgili süreç başlayacak ve bu hazırlık yaklaşık 1.5 yıl sürecek. Toplam kanal inşaatının süresinin 5 yılı aşması öngörülürken, projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlandı.

