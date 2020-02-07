SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)milletvekilleri, Bankacılık Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifini dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu.





Teklifte yer alan maddeler kaynak bulmakta zorlanan hükümetin vatandaşın cebindeki paraya göz diktiğini gözler önüne seriyor.





Torba kanun teklifinin en dikkat çeken maddesi vatandaştan senet karşılığı borç alınmasına imkân veren madde.





1) BÜYÜK PROJELERE KAYNAK VATANDAŞIN CEBİNDEN





Sermaye Piyasası Kanunu'na ilave edilecek düzenleme ile vatandaşa büyük projelere “ortak olma imkânı” getiriliyor. Düzenleme ile Kanal İstanbul ve “yerli otomobil” gibi projelere kaynak temin edilecek.





Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) teklife dair bilgi notuna göre, “Düzenleme ile aracı kurumlara proje finansmanı kredisi verme, altyapı yatırımları gibi büyük projelerdeki kredilerin menkul kıymetleştirilmesi, bu projelerin nakit akışlarına dayalı menkul kıymet ihraç edilmesi ve proje finansman fonu kurulması imkanları getiriliyor.”





AKP hükümeti Karadeniz ile Marmara Denizi arasında İstanbul Boğazı'na paralel 45 kilometre uzunluğunda 150 metre genişliğinde bir kanal açmak için son hazırlıkları yapıyor. Ancak hükümet proje için ihtiyaç duyduğu parayı bulamadı. Amerika'nın en büyük 7'nci fonu diye tanıtılan grubun Lübnan'da bir kuyumcu olduğu ortaya çıkmıştı.





Nota göre “Bu sayede büyük altyapı projelerinin finansmanında banka kredisinin yanı sıra sermaye piyasalarının da aktif olarak kullanılmasının” önü açılmış olacak.





2) DÖVİZDE SUNİ FİYAT İÇİN BÜYÜK CEZA!





2018 yılı ağustos ayında döviz kurunun yüzde 35 artmasını “mali saldırı” diye niteleyen hükümet bu konuda ağır cezalar öngören kanun maddesi hazırladı.





Bankacılık Kanunu’na “Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler” başlığı altında yeni bir madde ekleniyor.





Mali piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla işlem yapan bankalara sağlanan menfaatin iki katından az olmamak üzere bir önceki yıl sonu finansal tablolarında yer alan faiz, kâr payı gelirleri, alman ücret ve komisyonlar ile bankacılık hizmet gelirleri toplamının yüzde 5'ine kadar idarî para cezası verilecek.





Hükümet yoruma açık maddeler yüzünden dövizde dilediği şahıs ya da bankaya ceza kesebilecek.





3) VARLIK FONU’NA SINIRSIZ BORÇLANMA YETKİSİ





Düzenlemeyle Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) kredi sınırlamalarına maruz kalmadan işlem yapma ve borçlanma imkânı getiriliyor.





Bu madde ile yönetim kurulu başkanlığını AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği TVF'ye sınırsız borçlanma yetkisi verilecek.





4) HAPİS CEZASINDA ALT LİMİT 3 YILA ÇIKIYOR





İnternet ortamı dahil farklı araçlarla gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi ya da bu amaçları sağlamaya yönelik benzer işlem ve uygulamaların yapılması finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilecek.





Hangi işlem ve uygulamaların bu madde kapsamına gireceği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenecek.





Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarında hapis cezasının alt limiti 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor.





İzinsiz mevduat toplama, bankacılık faaliyetinde bulunma, banka adını kullanma vakalarına karşı karşı internet sitelerine erişim yasağı uygulaması geliyor.





5) BANKACILARIN İMZA YETKİSİ KALDIRILABİLECEK





Bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının imza yetkisi geçici olarak kaldırılabilecek. Ayrıca bankaların aldığı komisyonların belirlenmesi yetkisi de Merkez Bankası'na veriliyor.





Bankaların kendiliğinden, faaliyetleri ve üstlendikleri risklerle uyumlu olarak gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeler karşısında alacakları önlemleri içeren planları hazırlayarak uygulaması öngörülüyor.





6) MERKEZ BANKASI'NA ÜCRET VE KOMİSYONLARI BELİRLEME YETKİSİ





Kanun teklifiyle bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden her ne isim altında olursa olsun aldıkları ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi yetkisi Merkez Bankası'na veriliyor.





İzinsiz mevduat toplamaya karşı internet sitelerine erişimin engellenmesi hükmü getiriliyor.





7) KREDİ KARTINDA İZİNSİZ LİMİT ARTIŞINA CEZA







Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına kart vermeleri, kart çıkaran kuruluşların, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artırmaları halinde 25 bin liradan 50 bin liraya kadar, koruyucu hükümlere aykırılık halinde 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.





8) MÜŞTERİ SIRRINA YURT DIŞI YASAĞI





Teklifle bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek kişilere ait kişisel veriler ve tüzel kişilere ait bilgilerin müşteri sırrı haline gelecek.





Sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller haricinde müşteri sırrı ya da banka sırrı niteliğindeki her türlü verinin, yurt dışındaki üçüncü taraflar ile paylaşılması ya da bunlara aktarılması konusunda BDDK'ya, ekonomik güvenliğe ilişkin yapacağı değerlendirme sonrasında yasaklama getirme yetkisi verilecek.





Bankaların faaliyetlerini yürütmede kullandıkları bilgi sistemleri ve bunların yedeklerinin yurt içinde bulundurulması hususunda Kurul, karar almaya yetkili kılınıyor.