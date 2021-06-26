Samanyolu Haber /Gündem / Kanal İstanbul önce internette 'açıldı' /26 Haziran 2021 00:06

Kanal İstanbul önce internette 'açıldı'

Yapım kararı büyük tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili internet sitenin açıldığı duyuruldu. ?İletişim Başkanlığı tarafından açılan sitede kanal projesi ve İstanbul Boğazı'na dair şeçitli bilgiler yer alıyor.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili merak edilenlerin yer aldığı, devlet ve kamu kurumlarının sahip olduğu web sitelerinde kullanılan '.gov' uzantılı kanalistanbul.gov.tr sitesinin yayına açıldığını duyurdu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi ekonomik, ticari ve lojistik açıdan eşsiz bir konuma getirecek olan Kanal İstanbul hakkında merak edilen her şeyi kanalistanbul.gov.tr/tr internet sitemizde bulabilirsiniz. Kanal İstanbul'un yapım sürecini tüm şeffaflığıyla buradan takip edebilirsiniz" dedi.

?İletişim Başkanlığı tarafından açılan sitede İstanbul Boğazı'na dair bilgiler yer alıyor.

Sitede, tarihte İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazalarının yanı sıra, akademisyenler ve üniversiteler tarafından Boğaz'la ilgili yapılmış fizibilite çalışmalarına dair infografikler ve bilgiler bulunuyor.
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