Samanyolu Haber /Gündem / Kanal İstanbul Projesi Meclis'in gündemine geldi: AKP ve MHP teklifi reddetti /24 Nisan 2025 20:12

Kanal İstanbul Projesi Meclis'in gündemine geldi: AKP ve MHP teklifi reddetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), İYİ Parti’nin Kanal İstanbul projesinin durdurulmasına ilişkin verdiği grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Öneri, projenin doğaya, su kaynaklarına ve deprem riskine etkilerinin araştırılması amacıyla sunulmuştu.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, yaptığı konuşmada projeyi sert sözlerle eleştirdi:

"Bu projeyle 136 milyon metrekare tarım alanı, 83 milyon metrekare yaşam alanı yok oluyor. Sazlıdere Barajı ortadan kalkıyor. Türkiye'nin geleceğine ihanettir bu. Bu projede yer almayı düşünen özel firmalara sesleniyorum; bu millet sizi affetmez."

Kavuncu, Kanal İstanbul’u “rant projesi” olarak tanımlayarak, projeye destek veren çevrelere ve özellikle Arap sermayesinin ilgisine dikkat çekti ve "İçinde insan, doğa, tarih, kültür yok. İstanbul’un dokusu yok. Bu projede yer almak, bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir," dedi.
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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da projeye ilişkin eleştirilerini dile getirerek, projenin İstanbul’un ekolojik yapısına ve gelecekte yaşanabilecek büyük depremlere karşı savunmasızlığına vurgu yaptı:

"Bu proje bir ekokırım projesidir. Deprem riski bu kadar yüksekken hâlâ bu projede ısrar ediliyor. İstanbul’u ranta açmak istiyorsunuz."

PROJEYE AYRILAN BÜTÇEYE DİKKAT ÇEKTİ

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise projeye ayrılan bütçenin, İstanbul’un depreme dirençli hale getirilmesine yönlendirilmesi gerektiğini savundu:

"Kanal İstanbul’a ayrılan 20 milyar dolarlık kaynakla 450 bin konut yapılabilir. Bugün GSM altyapısı çökerken 5G yatırımları yerine Kanal İstanbul konuşuluyorsa bu yanlış bir öncelik sırasıdır."

Muhalefetin güçlü itirazlarına rağmen öneri reddedilirken, Kanal İstanbul projesi üzerindeki siyasi ve toplumsal tartışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
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