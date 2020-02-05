Kanal İstanbul referanduma götürülse...

27 Ocak - 3 Şubat 2020 tarihlerini kapsayan anket, İstanbul’un en kalabalık 30 ilçesinde 2 bin 69 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı.







Cumhuriyet'ten Eren Can Keman'ın haberine göre, 25-34 ile 35-44 yaş aralıklarının en kalabalık grubu oluşturduğu ankette, “Kanal İstanbul projesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 39’u “Hiçbir bilgim yok” yanıtını veriyor.





Verilere göre yüzde 31.9’luk bir kesim ise “Biraz bilgim var” diyor. “Yeterince bilgim var” diyenlerin oranı ise yüzde 24.1 seviyesinde.





Ankette yöneltilen sorulardan biri de “Sizce Kanal İstanbul projesi yapılmalı mı, yapılmamalı mı” sorusu...





Bu sorunun cevabı, bir anlamda referanduma gidilmesi durumunda halkın ne diyeceğine dair de ipucu veriyor.





Bu soruya olumlu yanıt verenlerin oranı yüzde 35.9 olarak açıklanıyor. “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 10.4 olurken projenin yapılmasını istemeyen ve soruya “Yapılmamalıdır” yanıtını veren vatandaşların oranı yüzde 53.7 olarak gerçekleşti