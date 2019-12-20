Kanal İstanbul'a o da karşı!

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın projem" dediği Kanal İstanbul'a karşı çıktı.





Başbuğ, bir saldırı durumunda Türkiye’nin Trakya bölgesini koruyamayacağını söyledi.





Habertürk’te katıldığı programda Kanal İstanbul'un, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne de zarar verebileceğini vurguladı.





BAŞBUĞ: ŞARTLAR DEĞİŞTİ, MONTRÖ DE DEĞİŞSİN DİYEBİLİRLER





"Siz Kanal İstanbul’u yaptığınız zaman şartlarda bir değişikliğe gidiyorsunuz. Montrö’nün dışında ayrı bir yapılanma." diyen Başbuğ, "Şartlarda değişiklik olması durumunda taraflar bu anlaşmaya son verme ya da uygulamayı durdurma hakkına sahip. O zaman Montrö’ye kaldıralım, yeni bir sistem belki. O zaman haydi yeni bir konferans. Daha kötüsü ile karşılaşabiliriz."





Kanal İstanbul'un Trakya'nın güvenliğini de tehdit edeceğini belirten Başbuğ, “Bir saldırı olursa ben Trakya’yı nereden savunacağım? Mümkün olduğu kadar en ileriden savunacağım.” dedib





Bilim insanlarından sonra askerlerin de itiraz etmesine rağmen AKP lideri Erdoğan'ın Kanal İstanbul'da ısrar ediyor.





"TRAKYA'YI BÖLÜYORSUNUZ, BU DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL"





Başbuğ, şöyle devam etti: "Kanal İstanbul olursa Trakya ikiye bölünüyor. Bu Trakya’yı en ileride savunma yapacak birlikleri olumsuz etkiler yapar. Anadolu’dan gelecek veya Kanal’ın doğusundan gelecek lojistik akışlar. Takviye kuvvetleri. Ankara’daki birliği gerekirse Trakya’ya getireceksiniz."





Başbuğ, "Trakya’da nereden geçeceğiz? Bunlar düşman atışlara, tahriplere hassas mı? Düşman ilk önce oraları tahrip edecek sizin lojistik akışınızı engellemeye çalışacak. Biz Trakya’yı en ileriden savunacağız. Kanal İstanbul’la Trakya’yı bölüyorsunuz. Geriden gelecek hareketleri engelliyorsunuz. Bu doğru bir şey değil." dedi.