[ANALİZ] Kanal İstanbul'da esrarengiz işler...

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin resmi işlemler tamamlanmadan yıllar önce Kanal İstanbul'u her yönü ile pazarladığını teyit eden bir açıklama daha geldi.

"Esrarengiz fon" diye meşhur olan Money Maker Management (MMM), Türkiye’de ofis açtı.





MMM Genel Müdürü (CEO) Dr. George Ghorayeb'ın AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ile gizlice görüştüğü ve AKP'li müteahhitlere kredi sağladığı iddia ediliyor.





DUBAİ'DE KÜÇÜK BİR KUYUMCU!





Ghorayeb; Gabon'dan Ermenistan'a, Dubai'den Ukrayna'ya, Lübnan'dan Malezya'ya dünyanın farklı bölgelerinde devlet başkanları ve bakanlarla kurduğu yakın ilişkilerle tanınıyor.





Money Maker Management'in, Lübnan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde/Dubai küçük birer kuyumcu dükkânından başka bir ticari faaliyeti görünmüyor.





Şirket ağırlıklı olarak devlet destekli kamu projelerine finansman desteği sunuyor. Böylece rant baştan garanti altına alınıyor.





Hükümetlerle olan yakın ilişkisi sayesinde proje ihaleye çıkmadan bütün bağlantıları tesis ederek yüksek miktarda komisyon ücretini almayı garantiliyor.





DEVLET GARANTİSİ VARSA FİNANSMANIN TAMAMINI KARŞILIYOR





Devlet garantili projelerde limit sınırı olmayan şirket, özel sektör projelerinde ise 50 milyar dolara (300 milyar TL) kadar fonlama yapabiliyor.







MMM Genel Müdürü (CEO) Dr. George Ghorayeb (sağda), AKP'den iki dönem İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı olarak seçilen Aziz Yeniay ile sık sık bir araya geliyor. Kanal İstanbul'un güzergâhında Küçükçekmece sınırları içindeki araziler de yer alıyor.

Türkiye'de bütün mega projeler ve altyapı projeler ile ilgilendiklerini belirten şirket yetkilileri, Dünya gazetesine verdikleri mülakatta Kanal İstanbul'un bütün finansmanını sağlayabilecek güçte olduklarını kaydetti.







Başkan Yardımcısı Bassam Rashkidi, Kanal İstanbul projesi ile de yakından ilgilendiklerini söyledi.





"100 MİLYOR DOLARIN ALTINDAKİ PROJELERLE ZATEN İLGİLENMİYORUZ"





Rashkidi, “Türkiye’de devlet destekli her türlü projeye talibiz. 100 milyon doların altındaki projelerle zaten ilgilenmiyoruz. Daha çok mega projeler ilgimizi çekiyor. Sadece kanal kısmı değil, proje ile bağlantılı köprü ve tünel gibi tüm alt yapı projelerini de fonlayabiliriz.” dedi.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında 45 kilometre uzunluğunda 125 metre genişliğinde İstanbul Boğazı'na paralel bir kanal açmakta ısrarlı.





"KANAL İSTANBUL'UN ÇEVRE BOYUTU İLE İLGİLENMİYORUZ"





Rashkidi, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu tartışmalı şekilde onaylanan Kanal İstanbul’un politik ve çevresel boyutları ile ilgilenmediklerini ifade etti.





Danışmanlık dahil önden hiçbir ücret almadıklarını belirten Rashkidi, ilk geri ödemenin ise proje tamamlandıktan sonra başlayacağını belirtti.





Çok düşük faizlerle çalıştıklarını da iddia eden Rashkidi, Kanal İstanbul'a dair Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti ile görüşüp görüşmedikleri sorusunu ise şirketin gizlilik politikaları gereği açıklayamayacaklarını söyledi.



