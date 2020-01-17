Kanal İstanbul'da ÇED skandalı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.





Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Aralık'ta ilan edilmesinin akabinde 10 gün boyunca askıda kalmıştı.





ON BİNLERCE KİŞİ İTİRAZ ETMİŞTİ





İstanbul'da ikamet eden on binlerce kişi ÇED'e itiraz etmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü binası önünde saatlerce kuyrukta beklemişti.





İyi Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bizzat İstanbul Beşiktaş'a il müdürlüğü binasına gelerek itiraz dilekçesi vermişti.





Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti "rant için kanal açmanın sonuçları felaket olur" uyarılarını da kale almadı ve ÇED'i onaylayarak ihale önündeki son engeli de aşmış oldu.